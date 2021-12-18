王力宏離婚後，又被爆出外遇和冷爆力，與先前好男人的形象大相逕庭，引起軒然大波，也讓不少網友感嘆演藝圈好亂，不知道哪個男藝人算是清流？貼文引發網友熱議，其中最多人點名周杰倫，指出他雖然婚前緋聞也不少，但婚後至今從未傳出緋聞，出遊都帶著老婆，平常也會去探老婆的班，堪稱是愛妻代表。

一名網友今在PTT上發文表示，演藝圈很亂是大家都知道的事情，舉凡外遇、出軌以及偷吃等事情根本就是日常，也因此「清流」在演藝圈中應該算是稀有動物吧？不知到台灣藝人裡面，有哪個算是清流的？

貼文引起網友討論，「修杰楷」、「又帥又自愛又沒緋聞的，目前應該只有金城武吧」、「吳慷仁」、「周杰倫」、「吳尊，老婆是初戀情人」、「林志穎才是吧！他都結婚多久了」。

不少人認為「周杰倫」應該可以算是演藝圈的清流了，婚前緋聞也不少，但和昆凌結婚以後至今沒傳出任何緋聞，感覺都在認真工作，要不然就陪伴小孩和老婆。「周杰倫吧」、「周董愛妻代表，真的偷吃早就被狗仔拍翻」、「出遊都帶老婆小孩在身邊 老婆工作還特地去探班，他是真的愛老婆好嗎？」

另也有許多網友在PTT上點名「吳尊」才是清流，大家都知道吳尊長得很帥，跟王力宏打對台絕對沒問題，因此以他的帥臉，早就可以「東幹西幹」，搞不好還可以和周董一樣吃嫩草，但他最終卻選擇和16歲起開始交往的青梅竹馬結婚。