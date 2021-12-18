【LIVE直播】1218公投決戰日 即時票數鎖定《中時新聞網》

投開票所開票畫面。(取自中時新聞網直播)

全國性公民投票今(18)日舉行投票，投票時間至下午4點為止，此次公投共計有4案，分別是重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁。《中時新聞網》特別自今16時起，提供線上即時開票資料，以便讀者掌握開票最新進度。

【17:10新票數】

★重啟核四：同意267608、不同意326182

★反萊豬：同意280950、不同意323561

★公投綁大選：同意282913、不同意329596

★珍愛藻礁：同意285561、不同意339502

【17:00新票數】

★重啟核四：同意94554、不同意114851

★反萊豬：同意87779、不同意101902

★公投綁大選：同意93218、不同意107737

★珍愛藻礁：同意94321、不同意110828

【16:45新票數】

★重啟核四：同意28391、不同意34920

★反萊豬：同意306413、不同意36792

★公投綁大選：同意26841、不同意31246

★珍愛藻礁：同意27664、不同意31885

【16:30新票數】

★重啟核四：同意13920、不同意12588

★反萊豬：同意12280、不同意10449

★公投綁大選：同意4179、不同意2104

★珍愛藻礁：同意2051、不同意791

【16:25新票數】

★重啟核四：同意7555、不同意7222

★反萊豬：同意6933、不同意6050

★公投綁大選：同意1627、不同意1246

★珍愛藻礁：同意954、不同意487

【16:15更新票數】

★重啟核四：同意2675、不同意2225

★反萊豬：同意2756、不同意1686

★公投綁大選：同意704、不同意413

★珍愛藻礁：同意507、不同意296

【16:10更新票數】

★重啟核四：同意117、不同意129

★反萊豬：同意155、不同意112

★公投綁大選：同意67、不同意308

★珍愛藻礁：同意40、不同意45

(最終票數仍須以中選會公告)

至於公投案過關門檻，中選會表示，以投票權人人數1982萬5468人確定統計而言，有效同意票達495萬6367票以上，且亦應多於不同意票，始為通過。

全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

●第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

●第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

●第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

●第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）