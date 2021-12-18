太魯閣族人哈隆‧布亞，畢業後擔任國家公園解說員，發揮所長攝影剪接，行銷太魯閣生態美景。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園管理處發獎學金獎助周邊社區學生，今年邁入第13年，已嘉惠3千多名優秀學生，並鼓勵學生成返鄉或留在家鄉服務，其中接受獎助學金的太魯閣族人哈隆‧布亞，在取得碩士學位後，進入國家公園擔任解說員工作，發揮所學專長攝影及剪接，行銷太魯閣生態美景，成為國家公園解說生力軍！

求學期間，曾多次獲得太管處獎助學金的哈隆·布亞，在完成碩士學業後，選擇留在家鄉，並進入太魯閣國家公園管理處參與解說工作。哈隆‧布亞在鏡頭前能侃侃而談的解說員，也是幕後攝影與剪接師，還不藏私與同事分享剪輯製作技巧，與解說團隊一起製作一支又一支生動的解說影片。

解說影片完成後，上傳於太管處解說課在YouTube開設的「Way Wild Taroko」頻道中，將太魯閣族文化及太魯閣國家公園內豐富特殊的地景生態介紹給遊客，系列短片上傳網路後，獲遊客好評。

太管處長游登良表示，很高興看到受惠學子在完成學業後，願意以自身專長來加入國家公園工作，也顯示管處多年來持續投入社區人才培育工作有成。

太管處自2009年起，每年提撥經費開辦轄區及周邊居民優秀學生獎助學金，無論是學業及特殊才藝學生，從國小5級到大學、研究所皆可申請，獎助學金從每人1千元到6千元不等，截至今年已有3491人次獲獎，今年獎助學金則有308人獲獎。

太管處說，歷年來曾領過獎學金的學生，多已成為社會中堅力量，在各行各業間貢獻所長，也歡迎後續參與國家公園經營管理工作，太管處會持續投入社區人才培育工作。