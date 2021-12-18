「迅龍（Rapid Dragon）」計畫

美國空軍說，MC-130J特戰運輸機從機身後方發射了1枚巡弋飛彈，摧毀了在墨西哥灣的目標，而這是「迅龍（Rapid Dragon）」計畫下的首次實彈試射。

據《防務新聞》（Defense News）18日報導，這次「迅龍」計畫測試是在佛州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）水上測試場舉行，而這向美國空軍戰略規劃發展實驗室（Strategic Development Planning and Experimentation Office）的「盒內彈艙（bomb bay in a box）」構想又邁進了一步。

實驗室周四發布聲明說，這計畫可以讓美國和盟國將貨機變成全副武裝的炸彈卡車，並讓作戰司令從安全距離對敵方目標發射更多火力。

事實上，美國空軍11月已進行了類似測試，但當時長程巡弋飛彈既沒有裝彈頭，也沒有裝引擎。而這次美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）的MC-130J攜帶了武裝巡弋飛彈，機上的戰鬥管理系統接獲目標資料後，就將資料傳輸給巡弋飛彈試飛載具。這是運輸機首度在飛行中，接收目標新數據，並將相關數據上傳給巡弋實彈。