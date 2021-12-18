「萬人迷」王光輝今年8月因病過世，為了感念原棒協創會元老，18日由現任理事長林智勝領軍，率領會員來到「輝老大」花蓮太巴塱老家，之後再與王威晨及其家人來到墓地祭拜，王威晨說：「爸爸以前就喜歡人多，我相信他一定很開心大家都來看他。」

今年關懷盃回到花蓮舉辦，林智勝抽空率領會員來到太巴塱，先前往王光輝的老家向他的家人致意，也感念王光輝過去對原鄉棒球的貢獻，林智勝說：「謝謝你的付出，接下來的每一個工作，我會幫你一步一步完成，希望你在天之靈，能保佑我們一切順利。」

看到前輩們抽空前來探望爸爸及向家人致意，王威晨直呼感動，「真的很感謝這些學長，也謝謝大家趁著這次機會來看爸爸，我相信他一定會很開心，因為他以前就很喜歡很多人，我自己也非常感謝大家來看他。」

以前每年王威晨都會回老家過年，但今年因為爸爸生病，讓他時隔1年多才又回到花蓮，「每次回來都很開心，但這次比較遺憾的是，爸爸已經不在了。」

王光輝因病早逝，留下年邁老父母，今天王威晨看到阿公、阿嬤就先上前擁抱，祖孫擁抱時阿嬤忍不住落淚，他盼阿公、阿嬤能早日走出悲傷，不要再難過；他在墓地前，祭拜完畢時也不時摸摸家族祖墳像爸爸說些話，「我希望他能保佑全部的人，所有人都可以平安、順利，不管在任何方面都可以保佑我們。」

王威晨來到墓園祭拜父親王光輝。（毛琬婷攝）