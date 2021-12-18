現代人生活忙碌，多數人都選擇在外用餐，不過外食重油重鹹，容易造成身體負擔。泌尿科醫師近日提醒，當人體攝取過多的鈉，造成腎臟來不及排掉時，就會堆積在體內，引起問題，並且列出7項隱藏型的高鈉食物，提醒民眾食用後，要記得多喝水，有助排出多餘的鈉。

三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」提到，許多人懶著煮就會購買外食吃，但外食調味重油又重鹹，一不小心就吃進過量的鈉，而且天冷吃火鍋時，也要注意湯不要多喝，調味醬不要放沙茶，才能減少鈉的攝取，平時多喝水，幫助腎臟排掉多餘的鈉。

高銘鴻醫師表示，味噌、沙茶醬及番茄醬等調味類食物，還有泡菜、酸菜和蜜餞等醃製類，都屬於容易爆鈉的食物選項，另外，還有一些是隱藏的高鈉食物，例如運動飲料、調味麥片、麵包、關東煮醬汁、餅乾、蔬果汁和涼麵，這類食物大多不鹹、口味不重，不過卻是高鈉食物，民眾一不小心就意外踩雷。

而民眾在沒注意的情況下，攝取過多的鈉，若又沒多喝水排出，堆積在體內，就容易引發水腫、高血壓、腎臟病及中風等問題，對身體的危害大，提醒民眾在購買前，先看清楚包裝上的營養成分表，了解自己究竟吃進什麼東西，避免攝取過多的鈉。