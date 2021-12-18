早晚溫差大，台南市政府農業局提醒業者留意帆布施放，並落實各項生物安全防疫措施。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府農業局動保處派遣防疫消毒車，到禽場周邊加強消毒防疫。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

冬天為禽流感好發季節，養雞大戶柯宏冀說，中央氣象局預估今年冬天氣溫會「正常冷」，大多數業者會特別留意並做好禽場保暖，過去通常氣溫愈低，雞飼料和瓦斯成本也愈高，今年國際航運不順暢，飼料每公斤漲4元多，憂心未來桶裝瓦斯也會跟著上漲，他嘆「今年冬天開銷，應該會是一筆很可觀的費用。」

台灣候鳥路徑上游國家韓國和日本，入冬以來陸續發生新型高病原性家禽流行性感冒疫情，禽流感藉候鳥傳播到台灣的風險升高。

柯宏冀提到，今年新冠肺炎疫情嚴峻時，餐廳不能內用，外帶同樣沒什麼生意，很多養雞戶都賠錢；隨著天氣愈來愈冷，面對禽流感疫情，業者們如臨大敵，很怕自家的禽場被感染中鏢。

冷空氣發威，台南18日清晨溫度驟降到20度以下，為嚴防禽流感發生，台南市政府農業局除加強熱區周邊的消毒，並從10月至目前，已擴大監測台南36場陸、水禽場，幸均無檢出禽流感病毒存在。

南市農業局動保處表示，今年截至12月17日全台共發生21例禽流感案例，台南市迄今無案例發生，但其他縣市近期有疫情發生，加上冷氣團報到，易造成禽隻緊迫增加染病風險，絕對不能輕忽。

南市農業局動保處指出，今年入冬後，台灣已發生7起新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒禽場案例，呼籲業者強化並落實各項禽場防疫工作，注意帆布施放時機及確認保溫設備正常運作；另，農業局會加強監測至明年3月底，以找出環境中潛藏的病毒，降低病原傳播風險。