四大公投今日登場，萊豬公投議題深受外界關心，中央大學台經中心執行長吳大任表示，即使反萊豬的公投通過，政府也要說服美國台灣「反萊豬不反美豬」的立場。
吳大任表示，這次公投反萊豬和公投綁大選是比較沒有牽涉到「藍、綠」政治立場，而是民眾的意見表達。
萊豬議題是否會影響到台灣加入CPTPP，吳大任說，雖然美國不是CPTPP的會員國，但是美國對於中南美會員國的經貿關係還是很深、具有影響力，對於台灣申請加入CPTPP有間接影響。
即使反萊豬通過，吳大任認為政府應該尊重公投的結果，畢竟萊豬牽涉到國人的健康，所以政府應該要強化與美國溝通，台灣「反萊豬、不反美豬」的立場，像是歐洲也是禁止萊克多巴胺相關產品進口，與美國的經貿關係和友好程度也未受影響。
如果反萊豬沒有通過，那麼政府除了要做好標示，守護國人健康之外，更要給國人「明確」的加入區域經濟組織的里程目標，畢竟美國至今尚未承諾協助或多久之內幫助台灣加入CPTPP，大家也不希望拿健康換一個「不確定」的目標和政策。
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