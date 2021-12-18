王姓患者的父母出席病友會，特別獻花給亞大醫院副院長暨神經外科主任林志隆（右），表達感謝。（林欣儀攝）

王姓患者（中）的父母帶著女兒參加病友會，特別拿出女兒親手寫的卡片，感謝醫療團隊。（林欣儀攝）

家住高雄的33歲王姓女子患有先天性水腦症，多年來歷經4次手術，今年初她因經常跌倒就醫，檢查確診為脊髓空洞症，經常跌倒導致全身傷痕累累，所幸經介紹到亞大醫院就診，接受微創開顱手術治療後，目前已可使用助行器自行行走，右手也能寫字，特別寫了卡片感謝醫療團隊。

為幫助罹患「脊髓空洞症」的患者能相互加油、打氣，病友們成立全台第一個「愛相髓脊椎神經病變關懷協會」，18日齊聚亞大醫院，分享治療過程的甘苦點滴，其中，王姓患者在父母陪同下出席活動，特別獻花感謝亞大醫院副院長暨神經外科主任林志隆。

林志隆說，王姓患者因先天性水腦症，從小有發育遲緩情況，幼年至兒童時期就接受4次引流手術；約半年前，父母發現她經常摔倒、食慾不振及便祕，就醫經核磁共振檢查發現是脊髓空洞，若不治療，未來恐將無法行動。

林志隆說，脊椎空洞可分為先天與後天性，王女則是因腦脊髓液不正常堆積導致小腦懸雍垂下疝，進而影響脊髓液循環阻塞造成，手術時先進行後顱窩減壓、切除軟腦膜下的小腦懸雍垂，讓受阻塞的腦脊髓液重新回流，術後其步態不穩、食慾不振情況即獲得改善。

王母開心說，女兒過去因先天性疾病問題，寫字很吃力、都必須雙手並用，且近半年來只要站起來就會跌倒，摔到她全身都是傷，只好長期臥床，所幸手術後不但不再一直摔倒，使用助行器即可自行活動、生活可自哩，且已能單用右手寫字，家人都很開心。

林志隆強調，脊髓空症是因水進入脊椎神經內，影響患者感覺、運動神經等，約每10萬人中有2.4人患有此病症，全台患者約600多名，因其病程緩慢、診斷不易，治療過程困難，呼籲若感覺手腳麻木無力、肌肉萎縮或步態不穩，應儘速就醫治療。