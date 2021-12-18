國道3號南向320公里東山服務區入口匝道，一輛聯結車今（18日）天上午7時許疑未依規定減速造成翻覆，車上貨物散落路面，一名乘客52歲馮女腳部夾傷，送往台南柳營奇美醫院救治，經查駕駛無酒駕，國道警察仍在調查事故發生原因。

據國道警察第8大隊表示，該聯結車翻覆後往左側翻90度，載運的廢紙掉落路面，影響其他車輛進入服務區，車上馮姓女乘客的腳部也被夾傷送醫，幸無大礙，事故於上午9點35分排除，散落地面也在中午12點39分清除，全線恢復通車。