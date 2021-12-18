蘇明淵執業律師多年深受委托人信任。（翻攝蘇明淵臉書）

王力宏日前在社群發文公布和李靚蕾8年婚姻畫下句點，表示：「雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。」文中並未明確說明是否已完成離婚手續，隻字未提3個兒女的撫養權後續，且輿論風向將2人離婚主因指向「婆媳不合」，經過2天沈澱，李靚蕾17日深夜在微博及IG以5000多字長文控訴王力宏婚外情、約砲、召妓等行為震驚各界，外界猜測如此大動作揭露王力宏私密行為，除了一吐累積多年怨懟，是否有利於李靚蕾爭取3個孩子的撫養權？對此，律師歌手蘇明淵今（18日）接受本報電訪，直言若離婚雙方未能達成協議而進入訴訟，法院判決將以「子女最佳利益」為主要考量，其中包括是否有一方家長「荒淫無度」。

蘇明淵執業多年，精通家事案件，經常接受委任處理離婚或監護權等訴訟官司，對於王力宏及李靚蕾近日一連串事件接受訪問，蘇明淵認為男方目前僅發文已提出（離婚）申請，無法猜測目前進度以及男方外遇真正原因，他以客觀立場分析表示：「男方因外遇離婚並不代表不適任孩子的監護人，未成年子女的最佳利益為法院最重要取捨。」

蘇明淵解釋「未成年子女的最佳利益」考量3個重點，第一是教養條件，包括收入經濟、養育環境等，其二是兩方資源系統，包括家裡是否有成員協助照顧孩子，最後一項則是兩方行為有無特殊情況，「比如吸毒、賭博成性、家暴或荒淫無度等」，在王力宏與李靚蕾的案件中，法律可能會考量孩子們的感受，將雙方道德行為是否越矩列入考量。

蘇明淵強調，任一方握有對方外遇或通姦等證據只是有利於離婚訴訟，法院對於監護權判決會考量很多細節。此外，婚前協議內容不一定能當成財產分配標的，財產會逐年增值，即便寫好的協議內容，只要財產數額有增值，離婚時若雙方沒辦法達成共識，任一方還是可以在離婚訴訟時，提出執行「夫妻財產剩餘分配」，王力宏與李靚蕾8年婚姻期間財產增值是必然的，若任一方不同意婚前協議內容，仍可透過訴訟解決。