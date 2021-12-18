新上國小合唱團也獻聲演出，共同分享歡樂與溫暖。（柯宗緯攝）

高雄萬豪酒店攜手慈善餐會發起人孫先生今（18）日舉辦「育幼院孩童聖誕聚餐」，此外新上國小學生也獻聲演出，會後一同享用大餐。（柯宗緯攝）

高雄萬豪酒店攜手慈善餐會發起人孫先生今（18）日舉辦「育幼院孩童聖誕聚餐」，此外新上國小學生也獻聲演出，會後一同享用大餐。（柯宗緯攝）

耶誕節即將到來，高雄萬豪酒店攜手慈善餐會發起人孫先生今（18）日舉辦「育幼院孩童耶誕聚餐」，邀請紅十字會育幼中心、永安兒童之家的師生們提早吃大餐慶祝，而鄰近的新上國小合唱團也獻聲演出，共同分享歡樂與溫暖，有小朋友直說「興奮兩天睡不著覺，真的很感謝孫叔叔」。

這位餐會活動發起人為69歲的孫先生，他本人相當低調，今協同夫人及女兒一同參與盛會。孫夫人透露，丈夫在醫療領域工作30多年，看過不少生病死，認為及時行樂的重要，9月就開始規畫這場餐會，沒有預算上限，也盼拋磚引玉，鼓勵孩子努力向上，說不定會改變其一生。

孫先生表示，「老吾老以及人之老；幼吾幼以及人之幼」，在退休後，一直都希望能在有限的能力中回饋社會，因此藉著聖誕節，邀請到近百位育幼院的師生，一起共享「美時」與「美食」。也特別感謝新上國小的老師們帶領合唱團的同學為大家帶來聽覺上的饗宴。

高雄萬豪酒店總經理韓喬慶表示，孫先生是萬豪酒店的貴賓，一直都熱心公益，因此當孫先生提到想舉辦聖誕餐會，萬豪酒店當然義不容辭，全體員工皆深感榮幸能共襄盛舉。

活動現場氣氛溫馨熱絡，聚餐結束後主辦單位更貼心準備應景的薑餅屋當禮物，也希望透過此活動拋磚引玉，未來將持續辦理相關公益活動，呼應萬豪國際集團五大核心價值之一，即為「感恩回報」，高雄萬豪酒店樂意提供舒適用餐環境及美味餐點，達成孫先生關懷弱勢的美意，讓院童有美好耶誕回憶，體現萬豪的企業精神，增添社會暖心善舉。