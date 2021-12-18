王姓男子到高雄三鳳宮參拜，質疑廟前廣場的乩童辦事是在詐騙，竟上前質問「你是不是真靈正駕？」搶走火尖槍還推倒乩童並壓制在地上，害乩童受傷。高雄地院認為王男事後謊稱自己當時受超自然體質影響且否認犯行，判拘役40天、可易科罰金，民事部份賠償3萬元，可上訴。

2020年10月，王男到三鳳宮參拜，目睹一名乩童在廟前廣場手拿乾坤圈、火尖槍正在作法，王男突然衝上前抓住乩童的法器，質問「你是不是真靈正駕？」。推擠之間，乩童倒退直接跌坐在樓梯上，王男還不放過，竟然用膝蓋壓制乩童的胸口，過程全遭信徒用手機錄下。

乩童莫名其妙被王男突襲壓制，胸口、後腰部位多處挫傷紅腫，氣得到醫院驗傷提告。

王男辯稱，他先前就在社群網站上看過這個乩童進香和辦事影片，懷疑他詐欺、冒用神明身份，看不下去才上前制止。王男強調該名乩童是現行犯，他只是見義勇為，但王男又辯稱自己事發當時被元帥上身，根本不知道自己做了什麼，拉扯對方法器也是為了避免自己受傷。

多名信徒出庭替乩童作證，強調當時作法並沒有收費，非王男所指詐財。高雄地院認為，縱使王男懷疑他人詐欺斂財，應理性採取合法方式處理，但王男卻以強暴方式妨害乩童辦事，犯後又矢口否認犯行，無悔悟之心，也未與乩童和解，依傷害罪判王男拘役40天。

乩童另求償醫藥、精神撫慰金50萬餘元，王男又以自己有靈異體質作為辯護，但法官打臉他當時還知道壓制對方法器、避免自己受傷，顯見仍具辨識及控制能力，審酌乩童的驗傷證明，判王男需賠3萬元，全案仍可上訴。