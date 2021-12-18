台南市表揚勞工模範父親，市長黃偉哲（前排左六）與20位得獎的爸爸合照。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市今年勞工模範父親表揚因疫情延至18日辦理，台南市長黃偉哲親至現場頒獎，祝賀20位得獎的爸爸，得獎者家屬也一同上台開心合照。黃偉哲表示，市府特地藉此機會，讓經常在背後默默關心子女的勞工父親，有機會站在舞台上，感受到大家對他們的尊敬，也作為市民朋友的表率。

黃偉哲表示，母親節大家經常大張旗鼓的慶賀，父親節相形之下似乎經常被忽略，但是，父親和母親都是我們最敬愛的人，不僅要在母親節及父親節時表示敬意，每一天都應該讓父母開開心心度過。

今年勞工模範父親當選人有杜典、郭炳林、王有室、王勝雄、吳慶男、許敦仁、陳江輝、廖清輝、黃財榮、徐謙祥、孫佳斌、李茂榮、戴徳籃、黃忠鑫、張文才、李正忠、李添旺、楊進二、鄭秋棟及蔡定哲先生共20名。

89歲的郭炳林爸爸，就是曾獲台南市榮譽市民獎的郭一男，擔任亞洲唱片樂師10多年，曾栽培方瑞娥、龍飄飄等多名知名歌星樂手，深耕台南培育音樂新秀，2子1女也擔任樂師，與父親一同參與各項愛心義演活動，發揚音樂文化。

其中最年長的杜典，現年93歲，為了改善家境，從事魚塭養殖工作，從基層伙計做到總經理，用心提攜後進，扶助弱勢，育有4男2女，其中次子杜文寶從事水電工作逾45年，為台南市電氣業職業工會現任理事長，擔任勞工局弱勢房屋修繕志工，捐贈弱勢愛心物資，與父親同樣樂善好施。

台南市勞工局表示，自縣市合併後，勞工局每年擴大舉辦勞工模範父親表揚，今年雖因疫情延期，市府還是精心策畫活動，請到台南市美容業職業工會志工幫得獎爸爸們打理儀容，讓他們帥氣登場接受表揚，台南市按摩業職業工會人員也到場免費為模範父親按摩服務，中午也宴請得獎爸爸與家人共進大餐。