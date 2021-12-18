財政局長羅仙法強調，盧市長上任後，中止了平均每人負債急遽惡化的現象。（陳世宗攝）

台中市府稅收金額因民眾踴躍繳納，讓近3年來市庫收入顯現穩定爬升。市議員朱暖英18日指出，市府稅收有所成長，讓明年度市政預算總支出能有餘力編列2545.16億元，內含債務償還預算近1030億元，打消市府過去累積的高額負債。財政局強調，市民每人平均負債比上任時減少0.12萬元。

朱暖英指出，盧市長上任以來，積極推動各項市政建設，如市政路延伸段、捷運綠線通車、東豐快速道路、大智路打通、道路燙平、iBike倍增計畫、雙十公車優惠、公托公幼倍增計畫、老人健保、美樂地計畫。歲出從2019年1326 億餘元增加至明年度1515億餘元，逐年增加。

朱暖英說，中市年度編列的歲入預算，自2018年1103.16億元到明年的1419.16億，總共成長了28.65％，足見市府稅收有所成長，讓明年度市政預算的總支出，能有餘力編列2545.16億元，且內含債務償還預算近1030億，打消市府過去累積的高額負債。

朱暖英表示，盧秀燕市長治市有方，改善台中市的財政狀況，現在更積極還債，如此才不會債留子孫，同時可改善林佳龍執政時期，留下的財政惡化包袱，讓中市儘早脫離全國縣市負債千億俱樂部的惡名。

羅仙法說，中市公共債務未償餘額實際數，自2014年691億元增加至2018年的1030億元，增幅達49.06％；平均每人負債也自2.54萬元增加至3.73萬元，平均每人負債急遽惡化，要下一代還債，其實是世代間的不公義。

羅仙法強調，盧市長上任後，除積極推動各項建設外，透過財政紀律，截至今年本月17日本市公共債務未償餘額實際數為1032 億元，平均每人負債 3.6萬餘元，與市長上任時的平均每人負債3.73萬餘元，中止了平均每人負債急遽惡化的現象。