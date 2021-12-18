高雄市政府警察局透過165反詐騙系統帄臺，分析今年案件數最多的前5名詐欺手法，包含「假投資」、「解除分期付款」、「假網拍」、「假交友」及「猜猜我是誰」，為了擴大宣導反詐騙，舉辦徵選「反詐騙宣導圖卡」活動，要網羅各界創意。

高雄市刑警大隊為了提升反詐騙宣導量能，除了一般宣導外，更運用網路社群平臺，強化宣導各式詐騙手法，更規劃徵集「反詐騙宣導圖卡」，希望能透過民眾創意設計，圖卡主題只要與詐騙手法相關，而繪圖方式、文字體裁及形式均不拘。

徵集期間即日起至12月31日止，入選作品將頒發獎金及獎品，活動取前3名及佳作5名，第一名可獲得新臺幣5千元、第二名3千元、第三名2千元；另外取佳作5名，可獲500元全聯禮券。相關活動資訊可至刑警大隊網站及臉書粉絲專頁「高雄市政府警察局刑事警察大隊」專頁查詢。

高雄市政府警察局統計今年至今，高雄市詐騙案類發生數最多前5項類型包含「假投資」、「解除分期付款」、「假網拍」、「假交友」及「猜猜我是誰」。假投資就是多透過社群網路散布投資訊息，或發送簡訊報股票明牌騙民眾lline，入金後再以各種理由阻止出金或直接凍結帳號；而解除分期付款則是常佯稱賣家客服，聲稱訂單誤設分期，要民眾至ATM操作以解除設定；另外，假網拍攝則是價格遠低於市場行情，買家取件後，發現內容物不符，賣家卻已無法聯繫。

而假交友或是投資詐財會先於聊天室尋找對象，長期經營建立互信，藉機稱有海外投資、保證獲利等請君入甕；最後的猜猜我是誰，則以假親友名義，聲稱需要資金周轉，向被害人借錢，誘使長者到金融機構匯款。