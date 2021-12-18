王力宏證實和妻子李靚蕾結束8年婚姻，仍不忘喊話「我們永遠會是一家人」，未料前妻沉默2天發表毀滅式宣言，爆料他召妓、約砲等淫亂生活，長年經營的良好形象毀於一旦，有網友列出12項罪狀，直接封他為新一代「渣王」。

王力宏日前宣布離婚，當時傳出李靚蕾作風強勢，導致「婆媳關係」成為壓垮婚姻的最後一根稻草，未料李靚蕾沉默兩日後，發表4千多字長文控訴與王力宏交往到結婚的多項罪狀，更扯出他私生活淫亂，除了招妓之外，就連各城市都有炮友存在，還有多名女星遭到影射，更爆出真正離婚原因，竟是「遇見喜歡的女生，不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決離婚」，讓網友全氣炸。

網友根據李靚蕾千字毀滅式宣言，揪出王力宏12大罪狀。（圖／微博）

網友也從李靚蕾千字毀滅式宣言，整理出王力宏12項罪狀，分別是一、王力宏追求李靚蕾時，當時女方僅16歲未成年，二、王力宏有女友，卻在半夜打電話問李靚蕾要不要陪睡，三、王力宏召妓後，李靚蕾揚言分開，還為此多次道歉保證不再犯，四、跟砲友狂歡，還拍了貼奶舔唇照，五、婚後跟已婚人妻約砲，還合騙砲友老公，六、不滿李靚蕾拒邀砲友開聖誕派對，違反法規也要去砲友家聚會。

此外，還包括七、記錄召妓對象特徵，有些疑似工作人員，八、跟老婆離婚理由「怕遇到喜歡的女生會被說是小三」，九、缺席孩子生日及重要節日，十、離婚時不顧老婆被謠言纏身，自己被爆出軌馬上澄清，十一、婚後不斷催生，卻多次出軌，十二、逼李靚蕾簽不對等婚前協議，轉移所有財產，深怕女方佔便宜，諸多罪行讓網友公認是演藝圈最渣渣男。

【李靚蕾全文】：

首先，我想要謝謝每一個願意花時間寫溫暖的訊息關心我的每一個你。我的心情很沉重，所以還沒能一一回覆。我想先讓你們知道，也許對你來說只是一個小小的舉動，但對我來說意義很重大。謝謝你們在我人生最困難的時候給了我很大的安慰和力量。

寫這封信是我做過最困難的決定…人生真的很不容易。我想，也只有這樣勇敢坦承的面對，一切才能歸零，我們才能有各自有重生的機會。也希望我的分享能帶給深陷其中的你或是即將要踏入這個旅程的你一些省思。

踏入婚姻的時候我以為我們一輩子就會是一家人了，所以我全心全意地為我們的家庭付出我的所有。因為你比我大十歲又很希望有很多孩子，一胎接一胎不停的催生，所以我放棄工作和自己個人的人生，一切以你和孩子為中心。我們結婚大部分時間，我不是在備孕，懷孕，就是在產後哺乳育兒，過程中身心都經歷了很多變化，大部分我都是自己獨自面對的。當然，我自己也喜歡孩子，也是我自己要答應生的，但如果我當初知道我生完這三個孩子你就會因為想過「單身」的生活而離開我們家，我會需要自己過著偽單親的日子帶大三個孩子，我是不會答應的。你也很清楚知道，我從小到大最大的夢想就是組建一個和諧的家庭，讓我的孩子能在一個完整有愛的家庭長大。但，我沒有後悔，因為我們三個孩子是my everything，是上帝最大的恩典。

現代的女性不像從前的女性沒有教育的機會，在家庭中沒有選擇的只能擔任妻子母親的角色。我們很幸運的有機會接受高等教育，有知識，學識，也有機會見識，也有謀生能力，也同樣能為社會貢獻。無論是過去或是現代的女性，選擇為家庭全心付出當家庭主婦，雖然實質上是屬於「無酬」的工作。但，這只是家庭成員角色的分配，也是家中重要的支撐，甚至是一個全年無休，24小時多重角色（例如：保姆／老師／打掃阿姨／司機／總管／伴侶／特助等工作)。這份工作的薪酬應該加總計算加上以你的能力不外出工作的機會成本。這應是所有家庭主婦透過自己努力應得的薪酬，而不是被贈與或施捨的。被分配到這個角色的人不應該是理所應當要永遠沒有經濟能力或積蓄，而擔任在外工作的那一方獲得所有的利益和權利。這樣會形成不對等的關係，也會讓女性處於弱勢，即便男生出軌或家暴也難以有話語權。

我覺得這是我們這一代人需要一起省思的議題。我身邊的家庭主婦很多戶頭裡都沒有自己的積蓄或收入，平時用先生賺來的錢也會感到不好意思，用錢也會自己看看先生的臉色，也絕不敢開口說想要照顧自己父母。女性如果開口聊到錢的話題就會被我們的社會譴責為市儈或是質疑是不是拜金女，只是圖男生的錢。對於長期都以家庭為重，沒有在外工作的女性，如果沒有做錯什麼卻因為男方無正當理由而被迫離婚，通常會不知所措。所以女孩們！一定要好好的防範於未然，我從來也沒有想過自己會經歷這些，你也許也會跟我一樣覺得不可能！但未雨綢繆的為自己和孩子的將來做打算一定沒錯！

嫁給你這麼多年，被你和家人不斷地懷疑…羞辱和冷暴力。一開始就被逼著簽署不對等的婚前協議，你要保護你婚前的財產，我能夠理解也完全接受，但婚後的財產是我們共同的努力，也是我們各自做好份内的工作而得來的，房子在你名下，車子在你媽的名下，財產轉移得很乾淨，深怕我占到你任何的「便宜」。當然，平時孩子的吃穿用度你沒有少給，但這麼多年來，我也從未用你的錢買過任何奢侈品，簡單的過生活。甚至我是在你身邊唯一鼓勵你，不要為了賺錢接商演、節目、或廣告，人生很短暫只做自己熱愛的事就好。把你所有的時間花在做好音樂療癒大家…改變世界上，這是你的使命也是只有你能做到的事。我們家不缺錢，也不需要更奢華的生活。這樣的我為什麼要長期受你和家人的懷疑和羞辱？現在擁有你所有錢財不讓你使用和挑撥我們的人，不是我。我知道這句會惹你生氣但我是真心希望你能張開眼睛看清楚。我知道你曾經因為想要順從而憂鬱到幾天躺在地上不能動，也看到你因為想要順從而失去你生命中很多重要的東西，到了37歲仍無法自己做任何決定，你感到非常沮喪無力，無法做想做的事，無法掌握自己的工作、感情、或經濟。你向我訴苦求救，我伸出援手，我單純以為我在拯救我愛的人於水火，但後來回過頭才發現原來，我只是你手中的一枚棋子，你利用了我的同情心和對你的愛，讓我當了你的擋箭牌。你躲在我後面利用我來一點一點幫助你奪回你想要的權利，過程中你是白臉我是黑臉。奪權，對我來說沒有任何的利益，受益者只有你。你是老闆，所有的商務決定也是由你直接做決策，因為你有需要而義務幫助你的人也都只是在執行中背鍋。

心寒的是到了最後，你說，要我相信你，你說由你來發言，你會保護我們，你和你的團隊全面準備好營銷／控評／操作媒體輿論。結果是什麼？你，只有保護了你自己。你動用了你的人脈和媒體關係拿我當擋箭牌用攻擊我的方式保護了你自己。做錯事的人是你，但我和你媽卻乘載了所有的輿論和負面新聞，你卻獨善其身。我問你說這些新聞不是事實你可不可以幫我澄清，你說，因為你在聲明中已經說了不會回應，所以不方便再做任何回應，我表示理解。結果…過了一小時刷新聞，看到的卻是你被爆出軌，你馬上大動作的為自己澄清。原來你口中的我們，只有我，沒有我們。你說你的名聲很珍貴，你有沒有想過，一個女人的名聲也很珍貴。我以後還有很長的人生要過。你仗著我從來都是最保護你，不會說你一句不好的那個人，連家人好朋友我都從來不會多說。你卻為了要保全自己的優質形象，不惜造謠詆毀我，你用一樣的套路，躲在親友後面透過他們各種霸凌我，只因為如果問題不在我身上，你卻決定不負責的離開，你就無法保有你優質的形象。

你的十字架我不會再幫你背了。當時吳xx也是大動作的澄清，結果大家有目共睹。你和她有沒有不尋常的關係，你們兩個心理有數。演藝圈的男女關係和你的三觀也是顛覆了我的見識，對象／前對象／和他們的好友，大家…一律都是「好朋友」。16歲認識你，回想快20年來的一切，突然變得清晰，一切都是有跡可循，只是我視而不見。當時我還未成年，你26歲，你就跟我要電話，說我很漂亮，言語曖昧，打電話跟我聊天一聊就是一個小時以上。後來這些年你我都時常飛行，在同一個城市的時候偶而見面。記得有一次你約我看電影，我們坐在前面，散場時發現你當時的緋聞女友就坐在影廳的最後面，我們一起看了同場電影。再後來你當時還在跟前女友交往時，你半夜兩點打給我，問我要不要去你家陪你睡…我覺得很怪拒絕了，但也沒有多想。你說那你出來找我，那晚我們在外面聊天聊到早上。我也是後來才發現，原來你那時還是跟你前女友在一起。後來你分手了以後我們再次在同一個城市相遇，你對我體貼入微，幫我拿包包，帶我出去玩，我們相處得很開心，然後你牽起了我的手。因為你是優質偶像，我沒有任何戒心，我們自然的在一起，發生了關係。隔天早上你卻說你不想談感情。我從來沒有遇過這樣的事情，當時很驚訝，但是同時因為你也很真誠的跟我分享了很多你的孤單和內心的秘密。我當時覺得你形象這麼優質，應該是受過什麼傷害才會這樣。所以我們實際上像一般情侶一樣熱戀，能在一起就在一起，不在同一個城市就整天聯繋，度過很多美好時光，也會說我愛你，只是沒有名份。你說，你也沒有跟別人在一起，只是暫時不想談感情。

結果後來發現其實像我這樣的角色，你在很多城市都有這樣的「朋友」，你也有被拍到帶女生回家過夜，也被拍到召妓，其實這些都有實錘的影片，女生清楚了說出你的樓層和戶名，出電梯也左轉進到你家，這些你也有都有跟我承認。你坦承這些是你的問題，你沒有辦法控制自己。我提出分開，你打了幾個禮拜的電話挽留說你不會再這樣了，以後我就是你的「唯一」，我們慢慢走向共組家庭的路。有一天你上海演唱會結束沒打給我，到早上也找不到你。後來發現你跟你的砲友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼、舔唇的照片。之後婚後也是持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照祝賀你生日，也是開心回應，答應我不會再來往，也還是不時發現你們來往，也持續的傳一些曖昧不清的訊息，有一次商演跟她同場還不想要我一起去，然後她還發了關於你的ig，稱呼你「宏宏」又刪除。有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公。你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。我說我覺得不舒服，正常社交聯繫可以接受，但邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？你因此非常生氣，說那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。我懷孕都快要生產了，你的舞蹈老師「朋友」傳訊給你說他覺得很傷心以為你們是在一起的。另外一位女性「朋友」也是聽到我們在一起在我面前哭了一個小時，說她也以為你們是在一起的。後來我發現你記錄了各種你召妓對象的特徵，其中包含了幾位長得像我們身邊的工作人員，我情何以堪？即使經歷了這麼多諸如此類種種，我還是願意選擇原諒你，陪伴你，只是換一種方式，不奢望改變你了，讓你自由的過你想要的生活方式，我退出了你的生活，就帶著孩子們在家等著你，等你想回來的時候回來跟我們相聚，也不跟你吵架了。 但是你還是要自私的離開，理由竟是因為你如果遇見喜歡的女生，你不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚。我不願意離婚你就變本加厲想盡各種方式言語霸凌我，甚至羞辱我，在親友面前捏造事實詆毀我。

我已經給你一切你想要的，即使你再怎麼不負責任再怎麼荒唐，我也連身邊的親友都沒有多說過什麼，一樣笑臉迎人，溫柔堅定的守護我們家，只希望我的隱忍退讓原諒能換來家庭和諧，孩子們可以在和諧快樂的家庭成長。結果卻換來是你的缺席。孩子們生日缺席，重要節日的缺席。每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了。我就發現我一再隱忍只是在給我們女兒們做不好的示範…我以為會帶給孩子們的幸福，原來也只是換來他們患得患失…一次次的失望。只要是在乎的事情，就一定會有時間。套一句理科太太說的話：缺席的人永遠都有藉口。愛和在意是要用行動表示的。你當時說你愛我，你現在說你愛孩子，我有聽見，但是沒有看見。愛和在乎是反應在行為上，不是嘴上。

我決定站出來其中一個原因是我不想要再有女生跟我經歷一樣的事情，也覺得這個世界，需要更多省思。一直來有權有勢的人操弄媒體，媒體操弄大眾，導致社會價值觀的偏差，輿論思維被控制。雖然這個產業很大，我衷心的希望未來有權有勢的人能被禁止透過營銷來控制輿論導向和維護自己的人設，讓公眾人物能夠以真實的面貌呈現在大眾面前也讓事實能夠被看見。我也覺得我有社會責任確認其他人不曾在不知情的情況下步上我的後塵，跟我有同樣的遭遇。

最後，關於躋身上流，我不會因為人的身份選擇跟任何人當朋友或是不當朋友，我也沒有「靠他」獲得現在的生活。未來我不需要，也不會為了要跟他拿生活費而受任何的屈辱（雖然是我應得的，但是不用，謝謝）。我靠我自己的努力，一樣可以把孩子很好的養育成人。

你說你希望我能不要毀了你的演藝事業，我想說的是我從來不想要這麼做所以隱忍到現在，需要走到這一步也很心痛。但是，如果你的演藝事業有受影響，是你自己做出的種種選擇造成的，不是我。我希望我們都能夠重生，各自安好。你能改掉對你身心都不健康的習慣，專注在你的音樂上，名利和各式各樣的對象沒辦法帶給你真實的快樂，只會帶你走向一個無底的深淵…希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光，跟對的人在一起。

從今以後我要善待自己，我會重生，也會做孩子們最堅強的倚靠和最好的榜樣，讓他們知道人生就算跌到了谷底一樣可以靠自己的力量再爬起來。

行到水窮處，坐看雲起時。到了深淵，今天以後的每一天，都只會越來越好。這句話勉勵自己也勉勵所有正在經歷人生的磨難的你。願我們無論經歷什麼都能相信Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it（人生是10%發生在你身上的事，90%你的反應）。

接下來的日子不會容易，但我會倚靠上帝和隧道深處的光，還有每一個陪在我身邊的你們，勇敢的一步一步走下去。如果你也在經歷，我希望我們能一起交流分享給予對方力量。

謝謝花時間看完全文的你。希望這篇文章對你們的人生能有一點啟發和意義，也許這也是我的經歷的意義。

李靚蕾