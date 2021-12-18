一名不滿30歲的女工程師在傳統產業工作，年薪達105萬，卻因為要做的事情太多，甚至得開高空車、堆高機，讓她心累想辭職，知情人一看勸她三思，這缺得來不易，「一堆人想卡位」。

原PO發文表示，她在傳產擔任研發工程師，今年薪資預計可領到105萬元，明年升職後加到120萬元，每天早8晚5，就算加班也很少超過6點，「時間到全員離開公司」。但她卻覺得事情太多、內容太雜，除了試產，還包辦水電、鐵工、裝潢、儀器安裝及校正、鋪地板等，甚至因找不到人，公司叫她去學堆高車。

「這樣的地方還要繼續待嗎？我也知道薪水不錯，現在29歲了，出去可能也找不到同薪資的工作」，原PO求助網友解答，一堆人勸她別輕易離職。

「這是好工作欸！準時5點下班，最晚不超過6點」、「現在誰不是做一堆事，一個月領10萬非常高」、「相信我，妳離開會想回去，一堆人想卡這種缺好嗎」。