奇美博物館耶誕周末安排民眾跟耶誕老人合影，現場大排長龍。(曹婷婷攝)

奇美耶誕周末19日起登場，今天預計有8000人湧入。奇美博物館耶誕周末重頭戲之一是民眾可跟耶誕老人合影。(曹婷婷攝)

公投沒人潮，台南的奇美博物館卻湧現人龍，搶著跟耶誕老人合影！四大公投今天登場，各投開票所不見投票人潮，倒是奇美博物館耶誕周末今天下午2點登場，湧入至少8000人，最受歡迎的耶誕老公公合影，甚至排了長長一列人龍，有排隊民眾說，「今天全台最長的排隊人龍應該就是這裡了！」

奇美博物館舉辦的「耶誕周末」集結耶誕市集、星光電影、主題展覽、耶誕舞會等，必須購買門票才能入場，由於頗具口碑，每年都吸引近萬人參加，今天活動由耶誕老公公領軍樂團「SANTA BAND」搖滾開場，緊接著還有一連串音樂與舞蹈表演輪番上演。

館方指出，上午就已有不少遊客搶先入園，提前參觀館內展覽，重頭戲「耶誕大舞會」由專業舞蹈老師親自教學、與遊客共舞同樂。從台北來的林先生帶著妻小來參加奇美耶誕派對，他說，一直都想來奇美博物館加上知道有這個耶誕活動，今年訂票後，發現居然跟公投是同一天，最後捨棄投票。

選前，國民黨、民進黨強力催票，不過，投票人數卻未如預期，各地投開票所幾乎看不到以往選舉需要排隊的畫面，不少選務人員說，「台南天氣還算不錯，沒想到來投票的人這麼少，真的很冷清！」