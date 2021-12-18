雲林縣北港鎮北港工藝坊為提早讓民眾感受年節氛圍，18日完成「紙箱耶誕樹」，利用上百個回收紙箱打造的「紙箱耶誕樹」，入夜後點亮燈光，與民眾迎接耶誕節的到來，並可連結農曆年的「巷弄燈會」，多元呈現東、西方的節慶文化。

北港工藝坊周邊有「暗仔街」、「番簽市」等老街，每年配合北港朝天宮媽祖廟元宵慶典舉辦「巷弄燈會」，已成為全台最具特色的燈區之一。今年首度結合耶誕活動，回收上百個紙箱在牛車上布置1棵高約3公尺的「紙箱耶誕樹」，配合大型門神彩繪，吸引許多遊客駐足打卡。

工藝坊負責人蔡享潤表示，「紙箱耶誕樹」是以資源回收再利用為發想，請民眾捐贈紙箱，反應非常熱烈，共回收500多個紙箱，除了打造「紙箱耶誕樹」，也將陸續用來布置北港遊客中心、光明獨立書店傳薪學院，日後再用紙箱裝禮物送給弱勢團體，讓資源得以完全被善用。

蔡享潤說，北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，是台灣花燈的原鄉，這幾年北港燈會以老街配合花燈發展「巷弄燈會」，懷舊主題營造早年街坊鄰里過年氛圍，讓民眾一走進老街，彷彿穿越時光回到從前，今年在耶誕節前夕推出「紙箱耶誕樹」，提早讓大家感受年節氣氛。

蔡享潤指出，「紙箱耶誕樹」的推出，將可連結工藝坊的元旦「生肖工藝聯展」、元宵節「巷弄花燈」、農曆3月北港媽祖遶境慶典、中秋節「五湖四海宴」工藝展，讓老街1年中熱鬧大半年，帶動朝天宮商圈的整體發展。