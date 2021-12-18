賴女與前男友小林錢債未清，與彭姓同性戀人涉嫌合謀放火燒死舊愛，彭女今年6月凌晨到小林家前灑汽油縱火，導致他親人燒燙傷及嗆傷，房屋受損，小林7月間搬家租屋，彭女隔天深夜到樓梯間灑汽油後，因鄰居聞到異味探問後即逃離。彭女坦承縱火，但否認有殺人意圖，賴女則全盤否認。台中地院依殺人未遂等罪判賴女6年6月、彭女6年，仍可上訴。

判決書指出，賴女與小林早已分手，但因賴女積欠數百萬元債務糾纏不清，賴女常出入小林家，幫忙照顧他未成年兒子。賴女的同性戀人彭女不滿小林糾纏，且疑阻止她們兩人交往；賴女也抱怨遭小林用債務綁架她。兩女涉嫌2度縱火，以脫離小林掌控、順利交往。

賴女常進出小林住處，藉機拿到社區大樓管制磁扣，交給彭女，今年6月26日23時假藉送消夜去小林家，彭女於27日凌晨潛入大樓，在賴女離開後，在小林家門外地墊潑灑汽油，點燃延燒引發火災，消防人員獲報及時撲滅，小林同住1友人臉部及手足遭到2度燒燙傷、兒子等2人嗆傷，房屋玄關牆面及鐵門等遭燒毀損。

小林先暫時搬到1家飯店安置，在7月7日搬到錦新街的1處大樓租屋，賴女立即將住址及大門號碼鎖通報給彭女，8日以買消夜為藉口離開後，彭女即帶著裝汽油的2瓶寶特瓶進梯間潑灑牆面，因有住戶聞到異味查看，彭未點火即逃離，警方獲報查獲她留下的背包及汽油瓶，並循線拘提。

彭女供稱，賴女利用兩人感情，叫她到小林住家及租處放火，但否認想致小林於死，只是想嚇唬他。並供出，賴女也要求她到小林安置的飯店放火，她恐怕造成重大傷亡而拒絕，可見並無殺人的犯意。

賴女坦承，雖然彭女2次放火前，她都出現在小林住處，但全案與她無關，是彭女偷拿磁扣自行犯案，她與小林家人互動關係良好。

但法官勘驗監視影像，發現彭女在小林租住處灑汽油前，曾與賴女在大樓出入口有短暫接觸交談。警方並查獲彭女曾以手機搜尋汽油炸彈、甲苯及毒物等足以用以致人於死等截圖資料，並非僅「威嚇」目的。且她縱火後，逕行離開現場，未予救助，而認定有致死犯意。

法官以兩女僅因與小林有感情及金錢因素，罔顧他同住家人及同棟建物住戶而縱火，縱火時間點均為凌晨時分，火勢若蔓延擴散，後果不堪設想，依殺人未遂、違反《兒童及少年福利與權益保障法》等罪判賴女6年6月、彭女6年。