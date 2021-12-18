王力宏被李靚蕾起底外遇，好男人形象一夕之間崩塌，引起網友熱烈討論，不少粉絲不可置信，也有許多網友質疑「不是說學音樂的孩子不會變壞？」而且王力宏還會演奏13種樂器欸，這到底是怎麼回事？該不會是交到壞朋友了？

王力宏被譽為「音樂才子」，除了會自行編曲寫歌之外，他可以演奏的樂器更是多達13種，其中包括鋼琴、小提琴、吉他、貝斯、爵士鼓、顫音琴、二胡、琵琶、阮琴、長笛、陶壎、口琴、艾捷克（弓拉弦鳴樂器）。

而一直擁有好男人形象的王力宏，今卻被李靚蕾起底說在婚內外遇，甚至還會召妓，讓不少粉絲震驚。一夕之間從好男人變渣男的落差，也引來網友在PTT上質疑，不是說學音樂的孩子不會變壞嗎？王力宏還會13種呢？到底怎麼一回事？

另有網友則說「學音樂的孩子不會變壞！」王力宏一直以來的形象就是愛交朋友的大男孩，本質應該是善良且不會去傷害別人的，是不是在演藝圈中交到了壞朋友，才會出現如今這些不好的事情呢？

究竟學音樂的孩子會不會變壞，其實無從得知，只能說對大腦有益處。美國佛蒙特州大學醫學院曾做過一個研究，結果發現學音樂或演奏樂器這件事情，對大腦的控制行為區域可產生正面影響，幫助孩子管控情緒，也因此外顯行為會比較符合所謂的「社會期待」。