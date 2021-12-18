全國性四大公投在本(12)月18日登場，蘆洲、五股、八里的公投選票已陸續送抵各該區公所，蘆洲警分局配合區公所規劃高規格的維安措施，由員警全天候的配合執行安全維護，利用高科技的錄影監視器輔助，嚴格實施管制出入人員，以搜身及檢查隨身攜帶的物品方式，保障選票的安全。

於今(18)公民投票投開票日勤務於8時開始投票，蘆洲警分局轄區分別設置有蘆洲區110處、五股區53處、八里區21處，一共有184個投開票所，分局除了開設選務工作聯合指揮所外，更在設有10個投開票所以上的的成功國小及鷺江國小內成立前進指揮所，動用分局警力及協勤民力共631人執行投開票所警衛任務，全面維護現場秩序，防制任何不法情事。

分局長張國哲強調，因應本次公投選舉與以往選舉在執法上略有不同，在公投日前就已經完成警衛人員及協勤民力任務講習，並利用各項集會及勤教多次提示各單位公投勤務工作重點，以及投票時民眾各類行為態樣之處置作為、法令依據等；亦要求所有同仁在投票當天秉持公平、公正執法態度，務必讓整個選務工作順利圓滿完成。

另外，中央氣象局預報投票日當天可能出現接近10度的低溫，與前日溫暖的氣候形成明顯的差別，分局長張國哲考量員警多屬在戶外的空間執行選務維安勤務，在低溫下長時間服勤，已預先準備暖暖包分送執勤同仁禦寒使用，更叮囑除了維護投開票所安全外，也要注意自身保暖與照顧身體。