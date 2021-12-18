「投完票看船展!」，承租安平商港發展遊艇業的亞果遊艇會，18日第3年舉辦遊艇嘉年華會，今年仿造美國邁阿密船展舉辦遊艇展，因新冠肺炎疫情改閉門會員制，仍有300多人參加，展現台灣海洋休憩產業潛力，業者公布剛進港的3艘全新帆船，每艘售價近2000萬元。

亞果遊艇碼頭第3年舉辦遊艇嘉年華會，今年因應疫情不對外開放，改成會員制的遊艇派對，遊艇會約700多位會員，每人年費1萬5000元至2萬不等，超過一半會員參加，活動極具規模。

亞果集團現場公布3艘新到港遊艇，其中以船身46呎長的德國品牌動力帆船最吸睛，造價1700多萬元。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖帶頭開場剪綵，停靠碼頭的40艘遊艇同時鳴笛，營造壯觀氣氛。嘉年華活動仿造美國遊艇展，邀請陳昇、桑布伊人氣歌手開唱，還有拉丁舞、爵士演奏。

亞果集團會員現場體驗獨木舟、海上遊程，中午在港邊舉辦餐會、欣賞表演，享受一整天悠閒的公投選舉日。

侯佑霖表示，台灣海洋休憩產業極具發展潛力，台南市安平商港地理條件優越，現階段將整合、拓展台灣的海洋休憩廊帶，打造澎湖青灣為下一個專屬度假基地，實現海洋生活度假勝地，打造海洋休憩領頭羊品牌。