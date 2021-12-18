出身棒球世家的王威晨，花蓮太巴塱老家一樓擺滿各式獎盃、獎牌，王威晨笑說那些多半是爸爸王光輝、叔叔王光熙、姑姑王曉玲等人的生涯豐功偉績，「我的應該也有，但沒有像他們的那麼多，希望旺來能夠追平、甚至超越他們。」

「萬人迷」王光輝今年8月因病過世，適逢本屆關懷盃回到花蓮舉辦，原棒協特別感念創始會員王光輝過去為原鄉棒球的付出，今天特地由理事長林智勝率領會員來到「輝老大」老家中，向其家人致意。

一進到王威晨老家，一樓客廳擺滿各式獎盃、獎牌及簡報，多半是爸爸王光輝、叔叔王光熙及姑姑王曉玲等人的，但當然也有王威晨的「戰利品」。

王威晨笑說：「花蓮這邊已經多到放不下了，這是我們家族成員從小到大的獎牌，包括爸爸、叔叔、姑姑他們得過的獎盃、獎牌都會拿回來放。我的應該也有，國小的時候的都有拿回來放，但在職業得獎的都還在台北家裡，因為擺不下了，可能要再分配一下，有的都已經擺到外面去了。」

就讀穀保家商高三時，王威晨也曾參加過唯一1次關懷盃，他也分享有趣小故事，「那年在台東打，剛好是姑姑第1年考到裁判證，剛好我比賽守游擊、她佔二壘裁判，我們很近但又不好意思聊天，那時爸爸也剛好在監場。」

如今成為中職人氣王，王威晨的魅力也延伸到基層棒球，問小球員欣賞的職棒球星是誰？幾乎所有球員都回答是「王威晨」，聽聞這個答案，王威晨笑著說：「希望能延續爸爸『萬人迷』的稱號，也希望以後老了還有這麼多人喜歡我。」