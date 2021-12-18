雲科大休閒運動研究所師生多年來設計適合長者的體適能課程巡迴社區，帶動長者運動，圖為俱樂部啟用當天的示範。（周麗蘭攝）

雲科大高齡智慧健康促進示範中心有先進的環狀運動設備。（周麗蘭攝）

衛福部國民健康署及雲林縣政府經費補助雲林科技大學智慧樂齡健康促進示範中心開辦「銀髮健身俱樂部」，帶領長輩從事有效的運動，5名專業教練明年一月起將帶領環狀運動團體課程，招收對象為65歲以上長者。

雲科大去年（2020年）率國內大學之先，成立高齡智慧健康促進示範中心，設有智慧醫療研究中心、休閒運動所、創新媒體實驗室、生醫系統與晶片設計實驗室，朝向完整智慧化評估、精準健康促進運動的高齡健康科技產業發展。

該示範中心也融入國內相關產業產品，包括居家生理資訊測量、社區照護App、多媒體互動遊戲平衡訓練、環狀運動設備、科技體適能測量系統、電動床等。

雲科大休閒運動研究所師生多年來設計適合長者的體適能課程巡迴社區，帶動長者運動，在國民健康署、雲林縣政府經費補助下，日前正式成立「銀髮健身俱樂部」，添購適合長者、具娛樂性、多功能的運動與測試器材。

此外，也開辦團體課程協助銀髮族鍛練心肺功能、肌力、柔軟度等可執行日常生活機能的運動，未來將結合運動周邊業者、醫療機構、政府共同合作。

雲科大體育室主任蘇維杉表示，試營運期間每月收費500元，每周開放2個時段可使用器材，明年一月正式營運後會增加到5時段，以2個月為一期，招收65歲以上長者，參加教練帶領的環狀運動團課、伸展、肌力訓練等課程。

退休老師林雪鴻表示，以前就有走路運動習慣，但現在明顯感受腳力不夠，透過環狀運動課程幫助，腳力已有提升。

雲科大副校長方國定說，台灣預估5年後邁入超高齡社會，每5人將有1人是老人，俱樂部成立的目的是讓65歲以上民眾體驗有效運動，認識自己的健康、預防疾病、延緩老化、改善體適能、建立運動信心，也有助於改善認知功能、生活品質、情緒、社交參與。