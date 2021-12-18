今天在NBA場上湖人以92：110輸給灰狼，本場比賽最大亮點就是「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)回歸聯盟，他砍下19分，另外主力內線安東尼戴維斯(Anthony Davis)比賽中兩度傷退，第二次受傷一度在球員通道摔倒面露痛苦，情況令人擔憂，不過經初步檢查後無明顯結構性損傷。

Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ — SportsCenter (@SportsCenter) December 18, 2021

湖人原本就因霍華(Dwight Howard)、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、蒙克(Malik Monk)、布雷德利(Avery Bradley)觸發健康安全協議無法上陣，沒想到賽前又多了小將瑞福斯(Austin Reeves)，戰力嚴重受影響，好在昨天緊急簽下艾塞亞湯瑪斯，快速補上陣容空缺。

而艾塞亞湯瑪斯繳出好表現，證明自己身手仍適合NBA，不過最後湖人吞敗，內線主將戴維斯兩度因傷退場，首次在第一節快結束時發生，傷了右腳踝，在第二節剩下3分多鐘時他重返賽場，誰知道第三節他又撞傷膝蓋，這讓他得再回休息室檢查，而他在走回更衣室途中還摔倒，感覺不樂觀。

Los Angeles Lakers' Anthony Davis to undergo MRI after exiting loss with left knee injury - via @ESPN App https://t.co/JUtyc5xaBc — Melanie 🌊🌊🌊 (@aquarius09) December 18, 2021

後來經記者麥曼納米(Dave McMenamin)報導，目前為止檢查結果表示戴維斯無結構性損傷，他說：「消息來源告知，到目前為止一切都沒有大礙，但要拍攝另一張片子才能更進一步確認。」總教練佛格(Frank Vogel)也說：「明天他將接受MRI檢查，會知道他更多情况，但願這是小傷，希望他能很快回來。」