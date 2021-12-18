大陸央視新聞報導，大陸教育部財務司會同中國發展研究基金會聯合實施屆滿10年的《農村義務教育學生營養改善計畫》，18日正式發布評估報告。最具體統計結果顯示，2020年欠發達地區農村學生身高普遍有較大增長，如15歲男生身高由2012年的155.8公分增長到2020年的166.1公分，增長了10.3公分，與全大陸男生標準身高差距大幅縮小，女生也表現出了相同趨勢。

這項評估從全大陸832個脫貧縣蒐集營養改善計畫縣級基本資訊，並從中抽取91個縣蒐集學生成績、體質資訊，發放營養改善計畫受益家庭電子問卷，從多個角度對各縣營養改善計畫實施情況進行分析，總結各縣經驗。

評估調研結果顯示，營養改善計畫實施10年來成效顯著，欠發達地區農村學生體質健康合格率從2012年的70.3％提高至86.7％，與全大陸學生體質健康合格率的差距縮小到5個百分點。受益學生的營養不良率、消瘦率分別由2011年的20.3％和11.8％下降至2021年的10.2％和6.3％。

統計結果顯示，10年間，欠發達地區農村學生身高呈現快速增長，71個脫貧縣227萬學生身高監測資料統計結果顯示，2020年欠發達地區農村學生身高普遍有較大增長，如15歲男生身高由2012年的155.8公分增長到2020年的166.1公分，增長了10.3公分，與全大陸男生標準身高差距大幅縮小，女生也表現出了相同的趨勢。男生身材偏矮的比例從2012年的44.7％下降至16.9％，身材矮小的比例從11.7％降到4.7％。

截至2020年底，全大陸有28個省份1732個縣實施了營養改善計畫，覆蓋農村義務教育學校13.16萬所，受益學生達3797.83萬人。2021年10月，大陸財政部會同教育部印發《關於深入實施農村義務教育學生營養改善計畫的通知》，明確進一步提高膳食補助標準，自2021年秋季學期起農村義務教育學生膳食補助標準由每生每天4元（人民幣，下同）提高至5元，2021年全年共安排學生營養膳食補助資金260.34億元，比上年增長12.9％。