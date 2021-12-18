四大公投18日登場，下午4點投票截止後 選務人員在投開票所開始唱票。（張鎧乙攝）

4大公投案投票時間在下午4點截止後，各投票所立即開票。（姚志平攝）

四大公投案18日登場，投票站入口有選務人員頭戴防護面罩、攜帶酒精、體溫計確保符合防疫規範；選務人員為民眾量體溫。(郭吉銓攝)

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁4大公投今日登場，投票時間已截止，台北市選委會統計，截至下午2點為止，全市投票率達33.63％，其中又以松山區36.59％最高，大安區則以30.07％居末，分析因該區國外人口較多所致。

據統計，本屆台北市投票權人人數計有215萬5416人，因公民投票年齡下修，國民只要年滿18歲，即於2003年8月28日（包括當日）以前出生者，即可參與這次公投。回顧2018年公投綁大選，當時台北市投票率高達57.37％。

不過，根據市選會最新統計，截至下午2時，全市投票率僅33.63％，各區投票率為松山區36.59％、信義區32.7％，大安區30.07％、中山區34.32％、中正區34.82％、大同區32.21％、萬華區34.08％、文山區35.9％、南港區32.26％、內湖區33.58％、士林區34.18％、北投區33.02％。

目前看來，松山區、文山區、中正區投票率最高，大安區則居次，市選會分析，因為大安區在國外的人口較多，才因此影響投票率。