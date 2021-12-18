四大公投案，在今天進行投開票，投票率將成關鍵指標。而台北市士林區天玉里人口結構因與北市總體相似，被稱為「小台北」，由於歷年大選中天玉里投票結果與整體結果誤差不到1%，因此也被視為選情「章魚哥」。而下午4點投票時間結束後。據下午5點最新結果顯示，天玉里其中1開票所已開完第17案「重啟核四」的票數，同意票為377張，不同意票為420張。

據下午5點最新結果顯示，天玉里其中1開票所已開完第17案「重啟核四」的票數，同意票為377張，不同意票為420張。第18案「反萊豬」的票數，同意票383，不同意424票。另據TVBS報導，天玉里今投票率不到五成。

台北市天玉里開票作業。(圖/記者 葉宣婕現場拍攝)

四大公投案投開票畫面。（圖/資料照，張薷攝）

四大公投於18日上午8時至下午4時舉行，各項公投同意票須達495萬6367票，且多於不同意票才能通過。台北市選委會統計，截至下午2時，北市平均投票率為33.63%，其中以大安區為最低，松山區投票率最高。

此次公投的總投票權人數為1982萬5468人，各項公投同意票必須達到495萬6367票（總投票人數四分之一），且必須多過不同意票，才能通過。

台北市選委會18日下午表示，截至下午2時，北市平均投票率為33.63%，其中以松山區36.59%為最高，而大安區30.07%則為最低。

北市12行政區投票率（截至下午2點）：

松山：36.59%

信義：32.70％

大安：30.07％

中山：34.32％

中正：34.82％

大同：32.21％

萬華：34.08％

文山：35.90％

南港：32.26%

內湖：33.58％

士林：34.18％

北投：33.02％

平均33.63%。