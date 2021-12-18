藺草編織帽、藍染圍巾、原民編織飾品，行政院農業委員會水土保持局及國立台灣工藝研究發展中心今（18日）、明（19日）兩天在台中勤美綠園道舉辦「農來有藝市」活動，串連全台37個社區工藝、農特產及文創團體，共同推薦取之自然、手作的台灣工藝與農特產品；值耶誕節將屆，與會貴賓也期盼能搶進送禮市場。
台灣工藝研究發展中心主任張仁吉說，自2014年開始工藝中心與水土保局攜手推動農村、社區等地方產業創生，迄今已輔導149個工藝社區，結合在地素材與特色，導入現代設計元素，發展諸如陶藝、磚藝、竹編、杮染、月桃編織、藺草編織、春仔花等各種各樣的地方工藝；「農來有藝市—青村集市」推出編織、染布、陶藝磚窯、木竹漆等社區工藝，透過工藝創作者與民眾在市集的互動與工藝體驗活動，來傳達手作的溫度與感動。
水土保持局副局長林長立表示，水土保持局推動農村再生，持續致力於農村工藝之傳承與推廣，藉由此次活動來宣傳疫後期間農遊券的使用，在現場有山守現優質農村好物供民眾選購，也規劃消費滿千集點活動，還可以參加農遊券三重抽，準備數千份農村好禮，邀請民眾一同來支持台灣優質農村產業。
值得一提的是，這場「農來有藝市-青村集市」活動，特別以藍染做為主舞台設計，開幕由原住民舞蹈開場，並請來與會貴賓一起以植物拓染製作出「農來有藝市」字樣，為活動揭開序幕。
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