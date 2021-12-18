行政院農業委員會水土保持局及國立台灣工藝研究發展中心在台中勤美綠園道舉辦「農來有藝市」活動，吸引許多民眾參觀選購。（馮惠宜攝）

「農來有藝市-青村集市」活動，特別以請與會貴賓一起以植物拓染製作出「農來有藝市」字樣，為活動揭開序幕。（馮惠宜攝）

藺草編織帽、藍染圍巾、原民編織飾品，行政院農業委員會水土保持局及國立台灣工藝研究發展中心今（18日）、明（19日）兩天在台中勤美綠園道舉辦「農來有藝市」活動，串連全台37個社區工藝、農特產及文創團體，共同推薦取之自然、手作的台灣工藝與農特產品；值耶誕節將屆，與會貴賓也期盼能搶進送禮市場。

台灣工藝研究發展中心主任張仁吉說，自2014年開始工藝中心與水土保局攜手推動農村、社區等地方產業創生，迄今已輔導149個工藝社區，結合在地素材與特色，導入現代設計元素，發展諸如陶藝、磚藝、竹編、杮染、月桃編織、藺草編織、春仔花等各種各樣的地方工藝；「農來有藝市—青村集市」推出編織、染布、陶藝磚窯、木竹漆等社區工藝，透過工藝創作者與民眾在市集的互動與工藝體驗活動，來傳達手作的溫度與感動。

水土保持局副局長林長立表示，水土保持局推動農村再生，持續致力於農村工藝之傳承與推廣，藉由此次活動來宣傳疫後期間農遊券的使用，在現場有山守現優質農村好物供民眾選購，也規劃消費滿千集點活動，還可以參加農遊券三重抽，準備數千份農村好禮，邀請民眾一同來支持台灣優質農村產業。

值得一提的是，這場「農來有藝市-青村集市」活動，特別以藍染做為主舞台設計，開幕由原住民舞蹈開場，並請來與會貴賓一起以植物拓染製作出「農來有藝市」字樣，為活動揭開序幕。