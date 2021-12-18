向蔡英文總統承諾要投出全台反方最高票的台南市長黃偉哲，面對18日上午低迷的投票率，在臉書上跟風時事八卦發文，要大家先不管「黃綠紅」，趕緊出門投票，蓋下4個不同意，人人都是蓋4英雄。

全台公投日卻因知名藝人王力宏遭爆料八卦掩蓋關注，投票率低迷，黃偉哲日前才向蔡英文承諾台南市要開出反方公投最高票，18日投開票日全台矚目卻是知名藝人的八卦爆料，投票率異常低迷，黃偉哲臉書公開催票，要大家先不管「黃綠紅」，趕緊出門投票。

有別公職人員選舉，公投日在投開票當天仍可宣傳，藍綠政黨透過社群網路發文催票，黃偉哲18日上午發文，搭上時事風，以驚爆全台的王力宏八卦消息當話引，要民眾「投下4個不同意，人人都是蓋4英雄」。立刻引來近2萬人按讚，近1000則留言。

台南市18日上午投票率低，平均僅2成，下午微增變3成，黃偉哲上午發文，並在底下留言，「勁爆新聞追很晚，睡到現在才起床的你」要大家現在就出門投票。網友稱「哏王」、「你知道的太多了」、「很會」、「市長小編去哪找的？」、「笑死，市長太幽默」、「催票文第一名」。

全台投票日的話題卻不是投票，台南市各投開票所一整天投票冷清，有人歸咎天候不佳，氣溫低，有人認為遭娛樂時事蓋過聲量，黃偉哲臉書幽默發文，被網友認為是超會借娛樂話題炒熱政治文。