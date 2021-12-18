王力宏遭李靚蕾毀滅式踢爆私生活淫亂、約砲召妓等超渣行徑後，形象一夕之間跌落谷底，多年前曾拍到王力宏召妓的資深前狗仔葛斯齊透露，當時這條新聞沒人相信，更不被認同含糊帶過，坦言心很累，並感謝李靚蕾吐實情，最後又語出驚人驚爆「這還不是最渣～最渣的那個應該只要步入婚姻馬上就能揭曉」。

葛斯齊在臉書發文表示，自己2012年發現王力宏有召妓傾向，並拍到對象是身材火辣的韓籍網襪妹，雖然他以跑過兩年社會新聞經驗，加上種種出入疑點，肯定認為「他(王力宏)會召妓」，但這則獨家當時沒人敢相信。

葛斯齊多年前就拍到王力宏獨家新聞。(圖／翻攝自葛斯齊臉書)

葛斯齊驚爆還有男歌手比王力宏更渣。(圖／翻攝自葛斯齊臉書)

而這則新聞是他當狗仔最自豪的案子，但當時報社不敢打「王力宏」三字，只用了「優質偶像」帶過，能做全版的報導，也只做了頭題1/4，讓他憶起當時真的很心累，「努力好久建立的線索，埋藏這麼久，當記者最不能接受，就是明明查證清楚的事，卻沒得到認同含糊帶過」。

至於外界都盛傳王力宏的性向問題，他也肯定回「絕對不是，那只是保護色」。最後他也語帶玄機再爆猛料「從陶喆到羅志祥，現在王力宏，但這還不是最渣～最渣的那個應該只要步入婚姻馬上就能揭曉！」好友留言「期待最那個現形」，他也回「哥也許你已經知道是誰，是你們圈子的人，目前台渣排名全是唱片線的」，引起網友熱烈討論。