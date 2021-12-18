台北捷運局第二區工程處舉辦之「潛盾金剛命名大賽」，獲選命名「岩清飆」因配合時事引起網友討論。但北市議員吳沛憶發現，官方臉書「岩清飆」相關資訊已下架，無法延續討論相當可惜，請捷運局善用命名大賽聚集之討論與人氣，於適當隱匿參賽者個資後呈現命名成果，以充分發揮命名大賽之效益。

潛盾機為捷運工程必要之機具，但其作用與重要性較少人為所知。吳沛憶指出，替潛盾機命名引發網路參與立意甚佳，得獎命名之一「岩清飆」引發網路討論，相關資訊於捷運局二工處官方臉書已下架，但在官方臉書外，該則訊息仍受到熱烈討論，轉發達 200 餘次，可見仍具話題性。

吳沛憶認為，捷運局二工處目前臉書案讚人數 5824 人，顯有進步空間，請捷運局善用本次命名大賽之討論與人氣，善用命名比賽成果，在適當隱匿命名者個人資訊下進行呈現，並研議加入潛盾機之科學原理、職業試探、職業安全及對捷運工程之重要性等相關內容，擴增其成效。

台北捷運局第二區工程處回應，舉辦活動初衷是推廣捷運工程，雖有引起大家目光，但怕大家模糊焦點，仍希望大家聚焦在捷運工程，因此先下架，之後看如何更完善，讓民眾焦點放在工程本身，未來是否舉辦其他活動，還在思考中。