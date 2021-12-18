四大公投今投票，疑似受氣溫急降影響，嘉義縣整體投票率低迷，至投票截止僅3成多，不到4成，嘉義縣選委會說，雖然投票率低，但有四個公投案需逐張唱票，預估開票作業至少要7點前才會全部結束。

江聰淵投票 對宜蘭縣公投有信心
公投日 大里霧峰投開票所 投票率僅以往3成
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