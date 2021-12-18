不到4成 嘉義縣投票率低迷僅3成多 16:352021/12/18 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣整體投票率低迷，至投票截止僅3成多，不到4成。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四大公投今投票，疑似受氣溫急降影響，嘉義縣整體投票率低迷，至投票截止僅3成多，不到4成，嘉義縣選委會說，雖然投票率低，但有四個公投案需逐張唱票，預估開票作業至少要7點前才會全部結束。 江聰淵投票 對宜蘭縣公投有信心 公投日 大里霧峰投開票所 投票率僅以往3成 #投票率 #嘉義縣 #公投 #投票 #唱票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戴兆華觀音跑透透發傳單 盼衝高在地支持率 11:392021/12/18 政治 立委馬文君現身投票所 鼓勵民眾出來投票 12:412021/12/18 政治 台南最偏遠投票所 南化關山里上午投票率僅1成 14:012021/12/18 政治 蘇偉碩樂觀估投票率破5成 籲全民投票對抗造謠國家隊 08:332021/12/18 政治 北市上午投票率約2成 2人撕毀選票恐挨罰5萬元 13:552021/12/18 政治 南彰化投票意願低 藍委謝衣鳳呼籲民眾出門投票 14:142021/12/18 政治 桃園公投投票率達3成 選務爆爭議 民眾領票遭問「要領幾張」 12:182021/12/18 政治 全國性公投投票日 楊文科呼籲縣民踴躍出來投票 08:562021/12/18 政治 公投時間已過半 綠委預估：投票率可能不到45％ 13:232021/12/18 政治 公投投票日 陳明文籲民眾站出來為台灣未來做正確決定 10:182021/12/18 政治 徐耀昌完成公投投票 呼籲民眾踴躍參與 08:532021/12/18 政治 政治熱門新聞 直播》四大公投結果將揭曉！ 即時開票鎖定《中時新聞網》 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 決戰1218》 四大公投即時開票 16：00請看《中時新聞網》 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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