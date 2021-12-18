富邦悍將投手陳鴻文18日來到關懷盃擔任棒球教室教練，指導小球員球技，他透露，過去自己也曾打過2次關懷盃，印象最深的還是那時叔叔陳義信正好擔任監場人員，當他投出保送時，直接被叔叔罵「要投準啦！怎麼都投不準。」

陳鴻文前幾日還有活動，昨天晚上才抵達花蓮，今天早上現身關懷盃棒球教室，指導小球員球技及身為投手需要注意的地方，不過還沒有太多關於球技上的問題，反倒是先被小朋友問「哥哥你好香。」讓他只能尷尬笑著說謝謝。

陳鴻文認為，現在小球員資訊來源多，不像過去只能透過電視看球賽，或是等像是關懷盃這種活動才能接觸到職棒球員，從前輩們身上「挖寶」，「以前我們沒有網路，所以很期待關懷盃可以看到球星教我們打球，但現在資訊來源多，小朋友問題就比較奇怪，都不是問棒球相關的。」

過去陳鴻文國小時就曾打過2屆關懷盃，現在已職棒球員身分回饋原鄉棒球，去年也有參與關懷盃的他今年也不缺席，「小朋友每年都會長大，他們在電視上看我們打球，希望我們的一些小小鼓勵，讓他們對棒球更有興趣，繼續打球。」

當時來關懷盃監場的職棒球星多是叔叔陳義信那輩的球員，回憶過去打關懷盃印象最深刻的事，陳鴻文說：「那時候只有國小組，還記得是在台東比，那時我在投球，叔叔在監場，結果我投保送，叔叔直接喊：『投準啦！怎麼都投不準？』他很兇啊，因為是自己的叔叔，所以對我比較嚴厲是正常的。」