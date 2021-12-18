四大公投截止投票，根據宜蘭縣選委會統計，此次公投宜蘭縣的總投票率為37.19％，投票率最高的是羅東鎮，投票率為40.68％，最低是南澳鄉的27％，至於具指標性的宜蘭市投票率為39.34％。

此次公投宜蘭縣的選舉人數為38萬5260人，參與投票的人數為14萬3266人，其中宜蘭市投票人數最多有3萬1034人，其次是羅東鎮的2萬3187人。