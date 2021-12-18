阿里巴巴在16、17日舉辦投資者日活動，期間披露集團三大戰略、七大投資主題，也發表碳中和行動報告。阿里巴巴表示，擬在2030年前實現自身營運碳中和，並預計聯合生態合作夥伴在2035年累計減碳15億噸。
阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇17日表示，阿里當前實行內需、全球化及高科技三大戰略並駕齊驅方針，內需將把握年輕人、中老年及欠發達地區消費群的市場空間。全球化將持續拓展國際商業與物流網路。高科技將以「雲釘一體」戰略支撐業務創新基礎，為社會數位化革新提供動力。
阿里巴巴還提出，結合當前的三大戰略以及未來發展方向，正在關注大眾消費、企業服務、高科技、全球化、綠色經濟、銀髮經濟、鄉村振興等七個投資主題。
同時，阿里巴巴也在活動期間發表「2021阿里巴巴碳中和行動報告」，當中提到，阿里計畫在2030年前實現自身營運碳中和，並規劃聯合生態合作夥伴在2035年累計減碳15億噸。
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