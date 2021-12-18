女星大S（徐熙媛）和汪小菲於2010年閃婚，婚後育有一對寶貝兒女，不久前被爆出婚變，在11月22日發布聲明解除與汪小菲婚姻關係，結束長達10年異地婚姻，日前大陸網友挖出汪小菲疑似離婚前就偷吃25歲女星張穎穎，引起熱烈討論；今（18）日汪小菲氣得在微博發文，稱「惡意造謠」，而大S本人也說話了。

大S和汪小菲在11月正式離婚後，兩人動況仍受到關注，近期大陸微博瘋傳一系列汪小菲出軌證據照，對象還是大陸新生代女星張穎穎，爆料者指出他們戴情侶款項鍊、在酒吧被拍到親密同框和一前一後在同一個房間直播。

在汪小菲還沒和大S離婚前，就曾有資深媒體人爆料他和大陸女演員曖昧，事後還是由其母張蘭在直播中否認；在外遇消息被吵得沸沸揚揚，汪小菲今日中午也在微博表態，「惡意造謠，故意詆毀，等會發律師函。給身邊的朋友造成困擾，實在抱歉」。

面對前夫汪小菲被爆離婚前就曖昧大陸女星一事，據《三立新聞網》報導，大S親自回應，「一切都過去了。我珍惜當下。由衷感謝關心我的所有人」。