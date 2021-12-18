馬來西亞網紅周甄娜（Jenna）因有32F上圍、螞蟻腰和精緻臉蛋，被封為真人版娜美、大馬娜美，每每一出手發文都引來上萬人按讚，IG也有408萬粉絲。稍早她分享自己上髮廊照片，可見她坐在理髮廳的椅子上，上半身穿著超緊上衣，藏不住豐滿雙峰，S曲線也十分誘人。

周甄娜擁有超不科學的性感身材，水蛇腰加上F級上圍，讓她一舉一動都相當吸睛，造成視覺衝擊，而她去年跟上潮流，穿上神奇寶貝中的小火龍短版T恤，因上圍太過突出，將小火龍的圖樣撐大，胸部圓弧線條全都露，讓粉絲看了血脈噴張。

據知周甄娜僅有158公分，但身材比例好，畢業於Sense & Style Beauty Academy，外型甜美突出，也因此多次登上PTT表特版。今年7月她分享去打疫苗，可見她穿著低胸白色背心，一手正被醫護人員注射疫苗，另一手也不得閒，拿起手機自拍，過程中她相當勇敢，沒露出疼痛表情，最後還開心比出勝利V手勢，宣告自己終於接種到第一劑疫苗。

今稍早，周甄娜分享自己修剪頭髮的照片，寫下：「我終於來收拾自己頭髮啦，這一次真的拖太久了……這次染了很耐看的顏色，頭髮也修了一些」，並感謝造型師的貼心服務，網友回應「Beautiful and very lovely」、「頭髮好長呀！」、「超美的」、「永遠就是那麼美麗漂亮甜美動人的寶貝娜娜！頭髮染色非常美美，好看好喜歡」。