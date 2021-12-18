今年全國運動會嘉義市代表隊獲得1金、5銀、9銅，市府頒發393萬9000元獎勵金嘉勉選手的努力及辛勞，17日舉辦慶功晚宴，市長黃敏惠期許選手們再接再厲，為培訓優秀選手，市府補助獲個人賽前3名選手每人2年培訓獎金。

嘉義市政府教育處表示，本屆全國運動會於10月16至21日在新北市舉辦，嘉義市在射擊、角力、跆拳道、高爾夫、田徑及柔道賽項獲得1金、5銀、9銅、4個第4名、3個第5名、4個第7名及2個第8名佳績，頒發獎勵金393萬9000元。

嘉義市代表隊穿金戴銀，還破大會紀錄，女子射擊選手常勝軍劉宛渝，曾於2019年拿坡里世大運會射擊項目女子組不定向飛靶賽中，為我國奪下首面金牌，並在預賽時射出總分121分的高分，打破全國紀錄，這次劉宛渝在女子組射擊雙不定向資格賽破大會紀錄，為嘉義市摘2銀。

男子射擊選手蔡亦軒也再次為嘉義市拿下男子組射擊定向飛靶個人賽金牌，同時奪下三連霸佳績。

女子組角力自由式第三級由34歲曾善喜選手獲得銅牌，在眾多角力新秀中，表現不俗。男子組跆拳道對打68公斤級銀牌得主蔡旻奇，今年挑戰不同量級，一舉奪銀。54公斤級銅牌得主羅柏凱首次參加全運會拿到第3名。

市長黃敏惠表示，市府為培訓及照顧嘉義市績優運動選手，提升競技運動實力及成績，今年10月發布《嘉義市績優運動選手培訓獎助金發給要點》，此次全運會獲得個人項目前3名者，都補助24個月培訓獎助金，第1名每人每月1.2萬元，第2名每人每月4000元，第3名每人每月2000元，期勉選手為嘉義市爭取最佳賽績。