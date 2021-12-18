新年將至，桃園市社區文化培力協會在年底舉辦「親子揮毫迎新春」，邀請書法名家盧瑞旦老師現場揮毫，同時開放親子體驗書法，共享文化饗宴。

「親子揮毫迎新春」由桃園市社區文化培力協會、桃園市議會議長邱奕勝服務處、謝美英議員服務處共同主辦，邱奕勝議長致詞表示，辭舊歲迎新年，透過春聯揮毫，期許來年疫情退散，大家盡快恢復日常。

桃園市社區文化培力協會理事長林麗敏表示，有感於疫情起起伏伏，國人因為這場疫情，生活愈來愈宅，更有不少家庭分隔兩地，不見得能夠順利團圓。協會舉辦「親子揮毫迎新春」，提醒大家過年快要到了，撥空跟家人打打電話、排開工作與家人團聚，為新的一年凝聚動能，發揮更大的力量。

社區文化培力協會首席顧問謝美英表示，「親子揮毫迎新春」一共四場，由亞洲電台、飛揚電台協辦，其他協辦單位分別有自治里辦公處、自強里辦公處、莊敬里辦公處、謝姓宗親會、忠福社區發展協會、忠福里辦公處等，19日上午十點在忠福社區發展協會，歡迎大手拉小手，一起來揮毫。