今天是四項公投投票日，台中市警察局烏日分局麗水派出所所長林木火上午卻未出勤選舉勤務，分局員警四處尋找，近午時間在龍井區臨港路一段的一處水溝內發現林木火被自己的機車壓住，明顯已死亡，推測他可能騎機車巡邏轄區時跌落水溝，目前還在釐清死因。

據了解，林木火昨天下午參加警局選舉勤前教育，結束後返回派出所與同仁開會、宣達選舉勤務相關注意事項後，即獨自騎乘警用機車外出巡視投開票所，並曾向所內人員交代因18日有選舉勤務，會留宿在派出所內。

料想不到的是，林員騎機車外出巡視轄區後即未返回派出所，所內人員也都未發現，直到今天早上，已經到了值勤時間，派出所人員都沒看到他、打電話也未接，心覺奇怪，才出動人力四處尋找，近12點左右在臨港路一段一處巷內的水溝發現他騎乘的機車，林則被壓在機車下方，已明顯死亡。

據了解，林木火（52歲）擔任警職約32年，與妻子共同育有2子，目前警方正調查林員跌落水溝的原因，以釐清死因。