信義鄉賞梅盛會即將展開，預估元旦時，風櫃斗等賞梅區梅花將陸續綻放；信義鄉農會將於26日舉行「踏雪尋梅」開鑼儀式，當天並推出「梅子泡菜DIY」體驗；明年1月9日，在牛稠坑舉行甜蜜負擔─夫妻揹負競賽。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄表示，以目前梅花含苞的情況看，預估元旦假期時，包括風櫃斗、牛稠坑及烏松崙的梅花就會陸續綻放；而且，梅樹枝頭結苞纍纍，如果有寒流低溫催化，就會大爆發，花況值得期待。

信義鄉是梅子的故鄉，每年梅花季都吸引大批遊客上山賞梅，滿山遍谷的梅花，還有絡繹不絕的人潮，讓信義鄉熱鬧非凡；近年來，新增的賞梅祕境包括土場、外坪頂等，使得賞梅範圍日益擴大，賞梅人潮更多。

信義鄉農會「踏雪尋梅」活動，將於年12月26日，在梅子夢工廠登場，當天以信義鄉高海拔山區栽種的高麗菜為主要原料，搭配梅子夢工廠自行研發的吱吱醬，推出「梅子泡菜 DIY」體驗，現場提供250個名額，網路預約200名，額滿為止；信義鄉農會家政廚房展現好手藝，製作多道梅子特色料理，現場免費提供1000份園遊券，供遊客領取兌換。

2022年1月9日上午，在牛稠坑柳家梅園，舉行「親子同樂─滾橡木桶」趣味活動，及「甜蜜負擔─夫妻揹負」競賽，優勝者可以獲得行政院農委會農村酒莊酒品評鑑金牌獎的馬拉桑烏梅酒，參加夫妻揹負競賽第1名，可獲得被揹負者體重的梅酒瓶數，參加者都可獲贈梅子夢工廠生產的豐厚獎品。

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