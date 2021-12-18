重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離4大公投案下午4時已經截止投票，目前已開票近1小時，4案不同意票皆暫時領先同意票，根據中央選情中心即時開票情況，重啟核四公投同意票為44679票，不同意票為53941票；反萊豬公投同意票為45918票、不同意票為52706票；公投綁大選同意票為45680票、不同意票為52951票；護藻礁公投同意票為45445票，不同意53169票。

4項公投為110年全國性公民投票案第17案至第20案，依序為重啟核四案、反萊豬進口案、公投綁大選案、三接遷移案。《公民投票法》第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1／4以上者，即為通過。

中選會最新開票統計持續更新，目前4公投案不同意票皆暫時領先。（張薷攝）

因此，總投票權人數為1982萬5468人，總額的1／4換算後為495萬6367人，代表屆時各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且多過不同意票，公投才能；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，則為不通過。

根據中選會公布的各縣市投票權人數確定統計表，全國各縣市具有投票權人數最多的縣市為新北市，共計達到342萬7162人，其次為高雄市，共計235萬3773人，至於台北市為215萬5416人；全國公投投票權最少的縣市為連江縣，僅1萬1673人，次少為澎湖縣，共計9萬2051人。