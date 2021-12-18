台灣唯一嘉年華性質的遊艇展、第三屆亞果遊艇嘉年華18日登場，隨著亞果遊艇會規模逐漸擴大，全新到港的帆船IRIS伊麗絲，也同步亮相，加入亞果旋艇會的會員服務陣容。

為了持續提升會員服務品質，全新到港的帆船IRIS伊麗絲，18日揭開第三屆亞果遊艇嘉年華序幕，並成為18日活動的亮點之一，該艘以希臘神話中彩虹女神為命名的德國第一帆船品牌-Hanse 46呎帆船，由亞果遊艇集團董事長侯佑霖、總經理張慶祥、樂活海洋學院羅志遠執行長、亞青文創董事長-黃裕庭等人，共同於船上剪綵，與安平遊艇碼頭停靠約40多艘船艇同時鳴笛，場面壯觀。

18日登場的遊艇嘉年華，因疫情關係，改閉門式會員制，現場3艘新到港帆船及眾多船艇開放參觀，結合海風音樂節形式，邀請陳昇、桑布伊等人氣歌手於遊艇碼頭邊開唱，快閃拉丁舞、爵士演奏等表演也不間斷。

亞果表示，串聯獨木舟、海上遊程的體驗，搭配遊艇上音樂演出，詮釋海風音樂節的浪漫氛圍，海陸共享嘉年華盛況，呈現宛如海外邁阿密船展，有別於一般遊艇會，亞果透過以海外遊艇嘉年華方式，讓亞果會員在此休閒、商務和聯誼等多元化，為會員帶來新生活新體驗。

亞果指出，正整合並積極拓展，創造台灣的海洋休憩廊帶，澎湖青灣將會是下一個專屬的度假基地，同樣以海陸雙棲為核心，登峰與villa會員，可在此以頂級露營車，實現島嶼旅行的想像，透過移動旅宿的概念，探索海島秘境，享有與安平截然不同的度假感受，成為下一個實現海洋生活度假勝地。