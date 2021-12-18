今年農曆春節期間，大陸各城市的民眾是不是要就地過年？今天（12月18日）下午中國國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，介紹科學精準做好元旦春節期間疫情防控有關情況。疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年給出了明確建議，各地要基於風險研判，大陸全國不能「一刀切」，各地就是要進行綜合的分析評估，因地制宜地來制訂相關的政策。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒也在發佈會上表示，元旦春節臨近，冬春季疫情防控要始終堅持「動態清零」總方針，著力在科學精準上下功夫。要因地制宜、分類指導、分區施策，在落實防控措施的同時，保障人員安全、有序流動，堅決防止簡單化、「一刀切」、「層層加碼」，最大限度減少對群眾生產生活的影響。

「我個人認為首先是要分類來考慮。」梁萬年表示，從全大陸來說，一些重點地區，特別是一些重點人群，還是要嚴格執行現行的一些防控的政策，不能因為春節元旦而改變本來的防控策略。一些高危人群，比如說老年人、慢性病的患者，還是要倡導盡量的減少不必要的出行和不必要的聚集。其他人如果出行的話還是倡導要做好相關的防控，切實履行自己是自己的健康第一責任人的責任。

梁萬年認為，第二個考慮的方面是要分區，中國區域相當大。比如說現在已經是中高風險的疫情區，還有一些特殊的一些區域，比如口岸邊境的一些地方，比如北京在執行重大活動馬上冬奧會、冬殘奧會要開展，還是應該繼續保持相對嚴格的一些管控措施。

「而其他地區關鍵是要做好風險評估，綜合考慮風險的等級，個人的免疫狀態，現實又有力度又精準，又有溫度的一些相關的政策。」梁萬年表示，避免「一刀切」，來體現精準防控的要求，精準的平衡疫情的防控和春節的這種關係。這實際上也是對各級政府，尤其是地方政府治理能力的一次考驗。

梁萬年表示，做好風險評估首先是要發揮好相關專家的作用，特別需要指出的是，各地在考慮風險的時候，一方面要考慮輸入，同時也要考慮輸出，它是兩個風險作為大陸全國「一盤棋」的整體考慮，各地在做風險評估的時候，輸入和輸出的風險都要給予考慮。另外應該給公眾明確的指導，比如元旦、春運出行相關疫情防護的一些資料和參考。