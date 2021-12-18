大陸國家衛健委新聞發言人米鋒在今（18日）舉行的大陸國務院聯防聯控機制記者會上表示，截至17日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗破26.6億劑次，完成兩劑全程接種的人數達到11.8億。

與此同時，大陸各地防疫也不敢鬆懈，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組昨（17日）下午召開會議，部署元旦、春節期間首都疫情防控工作。

會議強調，要減少人員流動，最大限度降低聚集性風險，引導民眾「在京過年，非必要不出京」，並指出，當前全球疫情大流行仍在高位運行，大陸多地接連發生疫情，防控形勢嚴峻複雜，元旦、春節期間人員流動更加頻繁，又正值北京冬奧會和冬殘奧會舉辦，做好疫情防控至關重要。

會議也指出，依照大陸國務院關於加強口岸城市疫情防控工作的通知要求，嚴格落實入境人員、高風險崗位人員防疫措施和閉環管理，嚴格航班「熔斷」機制，加強進口冷鏈食品全流程管理。