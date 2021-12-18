「岳家3兄弟」岳東華、岳少華、岳政華18日現身關懷盃，一同擔任監場人員，3兄弟難得同場公開亮相，老二岳少華還爆料，小時候跟弟弟岳政華都很怕大哥岳東華。

現年26歲的岳東華是3兄弟中最早投入職棒的，與20歲的小弟岳政華都在中信兄弟，22歲的老二岳少華則是在今年投入中職季中選秀，被富邦悍將選走。

今天3兄弟以職棒球員身分現身關懷盃回饋原鄉棒球，擔任監場人員，3人回憶兒時趣事，由於岳少華、岳政華年齡較近，小時候比較常玩在一起。

岳少華認為岳政華小時後很乖，一個年紀就可以玩一整天，但講到大哥岳東華，他笑說：「他就是大哥的樣子，我們不會去跟他玩，都很怕他。」

一旁的岳東華聽聞趕緊為自己平反，他笑說：「我只是臉看起來很凶，其實我不凶，是他們2個都攻擊我。」

岳家兄弟檔與「董家兄弟」董子浩、董子恩都出身宜蘭三星，岳東華與董子浩年齡相近，2個弟弟則與董子恩年紀相仿，因此小時候形成2個哥哥、3個弟弟各自玩的情況。

岳東華說：「他們3個就玩一起，那時他們還很小，不管做什麼事都膩在一起，也不會跟我說要去哪裡。」今年兄弟奪下總冠軍，岳東華、岳政華都是奪冠班底，事實上，岳少華系列賽前2戰也有到場，但他說：「我是當司機的，不然沒有人陪我爸去，坐在觀眾席上感覺很不一樣，看了也很想下去比。」