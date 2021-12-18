12月18日是四大公投投票日，民眾投票狀況看起來不踴躍，不少投票所選務人員比投票民眾還多，過去要排隊投票的地方，這次也是5分鐘內就能搞定，嘉縣山區包括阿里山、梅山太平遊客多，不受低溫、投票日影響，阿里山國家森林遊樂區上午就湧入近1500人，阿里山鄉中正村村長林孝州表示，上午山上遊客還滿多的，推測公投投票率可能不會很高。

18日是四大公投投票日，接近中午了都還不見投票人潮，根據選務人員表示，整天投票狀況稀稀疏疏，民眾一來領票到投完票不用5分鐘，也幾乎沒有排隊的情形。張姓民眾表示，這次公投真的很冷清，自己在外地的小孩也沒有回來投。

有人認為投票率低跟氣溫驟降、天氣冷也有關係，但嘉縣山區18日人潮比起過去幾周周末人潮沒有明顯下降，截至18日下午5點為止，阿里山國家森林遊樂區有2349人入園。林孝州說，一早阿里山遊樂區就有許多遊客入園，不受低溫影響，小型車停車場幾乎停滿，由此可見大家投公投意願不高；梅山鄉太平雲梯也是遊客如織，一整天購票走雲梯的人雖較上周少，但仍有2286位。

嘉義林管處18、19兩日在阿里山植物園舉辦「雲，蓊綠山林饗宴」，雖遇公投投票日，仍有120位民眾報名參加，大家頂著低溫在小笠原觀景平台看日出、楓紅及雲海大景，接著在阿里山植物園草地野餐。